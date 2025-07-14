Кайри Ирвинг: «Как может Стивен Эй Смит получать больше Вембаньямы?»
Защитник «Далласа» раскритиковал новое соглашение журналиста.
Эксперт ESPN подписал 5-летний контракт на 100 миллионов долларов.
«Я собираюсь обсудить контракт Стивена Эй Смита. И вот что скажу: «Я не думаю, что ты этого стоишь». Как может он зарабатывать больше, чем Виктор Вембаньяма?» – сказал Кайри Ирвинг.
У Вембаньямы в «Сан-Антонио» контракт новичка – 55 миллиона на 4 года.
Ранее Стивен Эй Смит говорил о том, что сам Ирвинг заслуживает лучших условий, чем подписанный им трехлетний контракт на 119 миллионов.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости