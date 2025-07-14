Кайри Ирвинг: «Как может Стивен Эй Смит получать больше Вембаньямы?»

Защитник «Далласа» раскритиковал новое соглашение журналиста.

Эксперт ESPN подписал 5-летний контракт на 100 миллионов долларов.

«Я собираюсь обсудить контракт Стивена Эй Смита. И вот что скажу: «Я не думаю, что ты этого стоишь». Как может он зарабатывать больше, чем Виктор Вембаньяма?» – сказал Кайри Ирвинг .

У Вембаньямы в «Сан-Антонио» контракт новичка – 55 миллиона на 4 года.

Ранее Стивен Эй Смит говорил о том, что сам Ирвинг заслуживает лучших условий, чем подписанный им трехлетний контракт на 119 миллионов.