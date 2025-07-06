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«Даллас» объявил о подписании нового контракта с Кайри Ирвингом

«Даллас» заключил новое соглашение с Кайри Ирвингом.

По информации СМИ, контракт подписан на три года и 119 миллионов долларов. На последний год распостраняется опция игрока.

Ирвинг (33 года, 188 см) восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. Защитник помог команде выйти в финал НБА в сезоне-2023/24 и набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем в нынешнем розыгрыше чемпионата в 50 матчах.

Ирвинг отказался от опции на последний сезон (43 млн) в предыдущем контракте, чтобы подписать новый. До травмы считалось, что Ирвинг сможет претендовать на 50-60 миллионов в год.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Далласа» в соцсети X
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