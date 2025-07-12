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Лука Дончич позвонил Кайри Ирвингу во время прямой трансляции в 4 часа утра

Бывшие партнеры по «Далласу» поддерживают дружескую связь.

Ирвинг: «Чего надо?»

Дончич: «Стример!»

И: «Чего тебе?»

Д: «Стример!»

И: «Показать тебя на трансляции?» (смеется)

Д: «Не, не надо» (смеется).

И: «Люблю тебя, чувак! Перезвони завтра. И не зависай на стриме слишком долго!»

Д: «Да у меня уже 4 утра».

И: «Оу, а чего ты делал все это время?»

Д: «Эм… ничего».

И: (смеется)

Д: «Эй, я задоначу тебе!»

И: «Сколько? 100 подписок?»

Д: «Нет, пятьс… двести!»

И: «О, давай, жду, спасибо!»

Кайри Ирвинг прямо сейчас проводит 24-часовой стрим-марафон в своих соцсетях и на Twitch.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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