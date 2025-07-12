Лука Дончич позвонил Кайри Ирвингу во время прямой трансляции в 4 часа утра
Бывшие партнеры по «Далласу» поддерживают дружескую связь.
Ирвинг: «Чего надо?»
Дончич: «Стример!»
И: «Чего тебе?»
Д: «Стример!»
И: «Показать тебя на трансляции?» (смеется)
Д: «Не, не надо» (смеется).
И: «Люблю тебя, чувак! Перезвони завтра. И не зависай на стриме слишком долго!»
Д: «Да у меня уже 4 утра».
И: «Оу, а чего ты делал все это время?»
Д: «Эм… ничего».
И: (смеется)
Д: «Эй, я задоначу тебе!»
И: «Сколько? 100 подписок?»
Д: «Нет, пятьс… двести!»
И: «О, давай, жду, спасибо!»
Кайри Ирвинг прямо сейчас проводит 24-часовой стрим-марафон в своих соцсетях и на Twitch.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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