Лука Дончич позвонил Кайри Ирвингу во время прямой трансляции в 4 часа утра

Бывшие партнеры по «Далласу» поддерживают дружескую связь.

Ирвинг : «Чего надо?»

Дончич : «Стример!»

И : «Чего тебе?»

Д : «Стример!»

И : «Показать тебя на трансляции?» (смеется)

Д : «Не, не надо» (смеется).

И : «Люблю тебя, чувак! Перезвони завтра. И не зависай на стриме слишком долго!»

Д : «Да у меня уже 4 утра».

И : «Оу, а чего ты делал все это время?»

Д : «Эм… ничего».

И : (смеется)

Д : «Эй, я задоначу тебе!»

И : «Сколько? 100 подписок?»

Д : «Нет, пятьс… двести!»

И : «О, давай, жду, спасибо!»

Кайри Ирвинг прямо сейчас проводит 24-часовой стрим-марафон в своих соцсетях и на Twitch .