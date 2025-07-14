«Анадолу Эфес» объявил о подписании «Мистера замка» Евролиги Ника Уайлер-Бэбба

Немецкий защитник продолжит карьеру в турецком клубе.

Ник Уайлер-Бэбб (29 лет, 196 см) официально пополнил состав «Анадолу Эфеса ». Контракт заключен по схеме «2+1».

Последние 5 лет Уайлер-Бэбб провел в «Баварии», приняв участие в 161 матче Евролиги . В прошлом сезоне его средние показатели составили 8,2 очка, 4,9 передачи, 4,1 подбора и 1,5 перехвата за игру при 34 сыгранных матчах (все в старте).

Выдающаяся игра в защите принесла баскетболисту звание лучшего игрока оборонительного плана главного европейского клубного турнира в сезоне-2024/25.