«Анадолу Эфес» объявил о подписании «Мистера замка» Евролиги Ника Уайлер-Бэбба
Немецкий защитник продолжит карьеру в турецком клубе.
Ник Уайлер-Бэбб (29 лет, 196 см) официально пополнил состав «Анадолу Эфеса». Контракт заключен по схеме «2+1».
Последние 5 лет Уайлер-Бэбб провел в «Баварии», приняв участие в 161 матче Евролиги. В прошлом сезоне его средние показатели составили 8,2 очка, 4,9 передачи, 4,1 подбора и 1,5 перехвата за игру при 34 сыгранных матчах (все в старте).
Выдающаяся игра в защите принесла баскетболисту звание лучшего игрока оборонительного плана главного европейского клубного турнира в сезоне-2024/25.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Анадолу Эфеса»
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