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Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфеса»

«Анадолу Эфес» назначил Игора Кокошкова новым главным тренером команды.

Контракт с 53-летним сербским специалистом рассчитан на три года.

По информации BasketNews, Кокошков также вел переговоры о присоединении к штабу Чонси Биллапса в «Портленде».

Кокошков провел последние два сезона в качестве ассистента главного тренера «Атланты» Куинна Снайдера. Специалист также тренировал национальные сборные Грузии, Сербии и Словении, выиграв Евробаскет 2017 года со Словенией.

Кокошков ранее уже работал в Турции в качестве главного тренера «Фенербахче» в сезоне-2020/21.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
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