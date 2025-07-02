Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфеса»
«Анадолу Эфес» назначил Игора Кокошкова новым главным тренером команды.
Контракт с 53-летним сербским специалистом рассчитан на три года.
По информации BasketNews, Кокошков также вел переговоры о присоединении к штабу Чонси Биллапса в «Портленде».
Кокошков провел последние два сезона в качестве ассистента главного тренера «Атланты» Куинна Снайдера. Специалист также тренировал национальные сборные Грузии, Сербии и Словении, выиграв Евробаскет 2017 года со Словенией.
Кокошков ранее уже работал в Турции в качестве главного тренера «Фенербахче» в сезоне-2020/21.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
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