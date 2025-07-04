Родриг Бобуа продлил контракт с «Анадолу Эфесом»
Защитник продолжит выступать за турецкий клуб.
«Анадолу Эфес» объявил о подписании соглашения с Родригом Бобуа (37 лет, 188 см) по схеме «1+1».
Бобуа выступает за «Эфес» с 2018 года и дважды становился чемпионом Евролиги (2021, 2022). В составе стамбульского клуба он провел 228 из своих 301 матча в главном европейском турнире.
В прошлом сезоне он сыграл в 33 встречах (11 в старте), набирая в среднем 8,9 очка, 1,4 подбора и 1,6 передачи. Из-за травмы он пропустил концовку регулярного сезона и всю серию плей-офф против «Панатинаикоса». «Анадолу Эфес» выбыл из борьбы, уступив в пятиматчевом противостоянии.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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