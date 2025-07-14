Президент «Милуоки»: «Яннис любит Милуоки, Милуоки любит Янниса»

Президент «Бакс» Питер Фейгин уверен, что грек останется в клубе.

«Мы даже смеемся внутри команды, потому что это повторяется уже 10 лет…

Яннис любит Милуоки , Милуоки любит Янниса. У нас все в порядке. Мы чувствуем себя прекрасно. Это обычные рабочие моменты…

Мы с нетерпением ждем нового сезона», – заявил Фейгин.

На прошлой неделе Яннис Адетокумбо не дал четкого ответа относительно своего будущего в клубе.