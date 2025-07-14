Президент «Милуоки»: «Яннис любит Милуоки, Милуоки любит Янниса»
Президент «Бакс» Питер Фейгин уверен, что грек останется в клубе.
«Мы даже смеемся внутри команды, потому что это повторяется уже 10 лет…
Яннис любит Милуоки, Милуоки любит Янниса. У нас все в порядке. Мы чувствуем себя прекрасно. Это обычные рабочие моменты…
Мы с нетерпением ждем нового сезона», – заявил Фейгин.
На прошлой неделе Яннис Адетокумбо не дал четкого ответа относительно своего будущего в клубе.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA TV
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