Алекс Сарр установил рекорд Летней лиги по блок-шотам (8), Тре Джонсон набрал 21 очко в матче против «Бруклина»
Второгодка и новичок «Уизардс» хорошо показали себя в игре Летней лиги.
Во встрече с «Нетс» Алекс Сарр, выбранный «Вашингтоном» под 2-м пиком на прошлогоднем драфте, совершил 8 блок-шотов, установив новый рекорд Летней лиги. 20-летний форвард также записал на свой счет 16 очков (7 из 15 с игры), 12 подборов и 2 передачи.
6-й номер драфта-2025 Тре Джонсон принес «Уизардс» 21 очко, реализовав 7 из 11 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.
«Вашингтон» победил «Бруклин» – 102:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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