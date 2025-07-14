Алекс Сарр установил рекорд Летней лиги по блок-шотам (8), Тре Джонсон набрал 21 очко в матче против «Бруклина»

Второгодка и новичок «Уизардс» хорошо показали себя в игре Летней лиги.

Во встрече с «Нетс» Алекс Сарр , выбранный «Вашингтоном » под 2-м пиком на прошлогоднем драфте, совершил 8 блок-шотов, установив новый рекорд Летней лиги. 20-летний форвард также записал на свой счет 16 очков (7 из 15 с игры), 12 подборов и 2 передачи.

6-й номер драфта-2025 Тре Джонсон принес «Уизардс» 21 очко, реализовав 7 из 11 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.

«Вашингтон» победил «Бруклин » – 102:96.