Купер Флэгг больше не примет участия в Летней лиге

«Даллас» решил не задействовать новичка в следующих играх.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Мэверикс» приняли решение больше не использовать Купера Флэгга в Летней лиге.

1-й номер драфта-2025 провел два матча: победный против «Лейкерс» (10 очков, 5 из 21 с игры) и проигранный против «Сан-Антонио» (31 очко, 10 из 21 с игры).