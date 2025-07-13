Купер Флэгг больше не примет участия в Летней лиге
«Даллас» решил не задействовать новичка в следующих играх.
По информации инсайдера Марка Стейна, «Мэверикс» приняли решение больше не использовать Купера Флэгга в Летней лиге.
1-й номер драфта-2025 провел два матча: победный против «Лейкерс» (10 очков, 5 из 21 с игры) и проигранный против «Сан-Антонио» (31 очко, 10 из 21 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
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