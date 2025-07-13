Главный тренер «Лейкерс» в Летней лиге: «В напряженные моменты я доверяю мяч Бронни Джеймсу и хочу, чтобы он сам принимал решения»
Линдси Хардинг обозначила планы тренеров на Джеймса-младшего в Летней Лиге.
«Мы хотим, чтобы Бронни чаще брал мяч в свои руки. Особенно в напряженные моменты, я доверяю ему мяч и хочу, чтобы он сам принимал решения. Можно отрабатывать сколько угодно упражнений, но ничто не сравнится с реальной игрой», – сказала Хардинг.
На данный момент в Летней лиге Бронни Джеймс сыграл четыре матча, в среднем набирая 8,5 очков, 1,5 подбора и 1,5 передачи за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Los Angeles Times
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