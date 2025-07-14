Егор Демин набрал 12+4+4 в своем втором матче Летней лиги

Российский защитник улучшил свои показатели по сравнению с дебютом.

Егор Демин вышел на матч Летней лиги против «Вашингтона » в стартовом составе «Бруклина » и провел на паркете 27 минут. За это время 19-летний баскетболист принес своей команде 12 очков, попав 4 из 13 бросков с игры (4 из 10 трехочковых). Демин также отметился 4 подборами, 4 передачами при 1 потере и 1 перехватом.

По итогам матча «Нетс» уступили «Уизардс» – 96:102.