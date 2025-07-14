Переход Йонаса Валанчюнаса в «Денвер» проведен официально
Литовский центровой стал игроком «Наггетс».
Сделка, в рамках которой «Денвер» отправил форварда Дарио Шарича (31 год, 208 см) в «Сакраменто» в обмен на центрового Йонаса Валанчюнаса (33 года, 210 см), официально проведена.
Несмотря на интерес к литовцу со стороны «Панатинаикоса», «Наггетс» ожидают, что Валанчюнас выполнит свои обязательства по контракту, который рассчитан еще на два года и предусматривает выплату около 20 миллионов долларов. Гарантированным является только предстоящий сезон с зарплатой в 10,3 миллиона долларов.
Как поясняет эксперт ESPN Бобби Маркс, контракт Валанчюнаса юридически обязывает его оставаться в лиге, если только клуб и игрок не договорятся о выкупе.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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