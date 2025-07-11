Дэвид Адельман о Йонасе Валанчюнасе: «Впервые у нас будет запасной центровой с похожим на Йокича набором навыков – после Демаркуса Казинса»

Главный тренер «Денвера» описал роль литовца на площадке.

«Плеймейкер на позиции центрового. С ним можно выпускать комбо-гардов, не обязательно нужен чистый разыгрывающий. Можно строить «файв-аут» атаку, задействовать его с угла трехсекундной зоны или использовать спиной к кольцу. Он очень техничный игрок. Впервые у нас будет запасной центровой с похожим на Йокича набором навыков – после Демаркуса Казинса », – сказал Адельман.

Ситуацию с переходом 33-летнего Валанчюнаса в «Денвер » осложнил интерес со стороны «Панатинаикоса». Однако «Наггетс» в ближайшее время должны официально объявить о подписании ветерана, сыгравшего 995 матчей в НБА за «Торонто», «Мемфис», «Новый Орлеан», «Вашингтон» и «Сакраменто».