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Йонас Валанчюнас: «Как только обмен будет завершен, мы составим план поездки в Денвер»

Йонас Валанчюнас рассказал о своих планах и предстоящей поездке в Денвер.

«Как только обмен будет завершен, мы составим план поездки в Денвер. Команда изложит свое видение ситуации, медицинских осмотров и всех деталей. Это зависит от них.

Можно ли сказать, что в следующем сезоне вы будете играть за «Денвер»?

Можете говорить все, что хотите – люди уже много чего сказали. Все это лопнуло, как пузырь», – сказал литовский центровой он с улыбкой.

На прошлой неделе сообщалось, что Валанчюнас прилетел в Афины, чтобы подписать контракт с «Панатинаикосом». Литовец не сможет подписать соглашение с греческим клубом, если «Денвер» не согласится на выкуп контракта.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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