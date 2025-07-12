Дебютный матч Купера Флэгга собрал 4-ю по величине аудиторию в истории Летней лиги

Новичок «Далласа» смог привлечь много зрителей.

По данным ESPN, за противостоянием «Лейкерс» и «Далласа », за который дебютировал 1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг , следили в среднем 955000 зрителей. Этот матч стал четвертым по величине аудитории за всю историю турнира.

На 1-й строчке по количеству привлеченных зрителей остается дебют Зайона Уильямсона за «Новый Орлеан » в 2019 году (1,61 миллиона зрителей), на 2-й – первая игра Виктора Вембаньямы в майке «Сан-Антонио» в 2023 (1,39 миллиона), на 3-й – матч между «Бостоном» и «Лейкерс » в 2017 (1,1 миллиона).