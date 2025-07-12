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Дебютный матч Купера Флэгга собрал 4-ю по величине аудиторию в истории Летней лиги

Новичок «Далласа» смог привлечь много зрителей.

По данным ESPN, за противостоянием «Лейкерс» и «Далласа», за который дебютировал 1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг, следили в среднем 955000 зрителей. Этот матч стал четвертым по величине аудитории за всю историю турнира.

На 1-й строчке по количеству привлеченных зрителей остается дебют Зайона Уильямсона за «Новый Орлеан» в 2019 году (1,61 миллиона зрителей), на 2-й – первая игра Виктора Вембаньямы в майке «Сан-Антонио» в 2023 (1,39 миллиона), на 3-й – матч между «Бостоном» и «Лейкерс» в 2017 (1,1 миллиона).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Летняя лига НБА
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