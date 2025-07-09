Ожидается, что Йонас Валанчюнас останется в «Денвере», несмотря на предложение от «Панатинаикоса»
Йонас Валанчюнас, скорее всего, останется в «Денвере».
По словам эксперта Вика Ломбарди, «Наггетс» и литовский центровой договорились о сотрудничестве, тем более если второй сезон в контракте Валанчюнаса будет гарантирован.
«В «Денвере» верят, что Валанчюнас будет играть здесь, и время все залечит», – сказал Ломбарди в эфире Altitude SR 92.5.
Когда Ломбарди спросили, останется ли Валанчюнас, если ему будет гарантирован второй год, он ответил: «100 процентов, потому что это обеспечит ему стабильность».
«Панатинаикос» сделал литовцу предложение на 12 миллионов евро. Сообщалось, что Валанчюнас прилетел в Афины, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить сделку с греческим клубом.
«Наггетс» ранее сообщили Валанчюнасу, что рассчитывают на то, что 33-летний игрок выполнит условия контракта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Altitude Sports Radio
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