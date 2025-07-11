Трехочковый под сирену Джамари Буейя принес «Милуоки» победу над «Денвером» в матче Летней лиги

Встреча закончилась со счетом 90:89.

«Наггетс» вышли вперед (89:87) за 5 секунд до конца четвертой четверти после путбэк-данка форварда И Джея Лиделла.

В последней атаке матча защитнику «Бакс» Джамари Буейю удалось поразить цель из-за дуги и принести своей команде победу.

По итогам матча Буей записал на свой счет 13 очков (5 из 13 с игры), 3 подбора и 5 передач.