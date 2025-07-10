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Майкл Портер: «Уткнулся в потолок развития в «Денвере»

Майкл Портер рад переходу в «Бруклин».

«Очень рад следующей главе моей карьеры в «Бруклине».

В «Денвере» было ощущение, что я уткнулся в потолок развития. У нас был конкретный стиль, который определяли Джокер (Никола Йокич) и Джамал (Мюррэй), их связка была наиболее эффективной.

Я благодарен этому баскетболу за титул. Но он ограничил мой личный рост. Так что обрадован новой возможности в «Нетс», – заявил форвард.

Портер набирал 9,1 очка и 5,5 подбора в среднем в последнем плей-офф, реализуя 34,4% трехочковых. Это худшие показатели на этой стадии за всю его карьеру. Однако спад был вызван травмой плеча, которая вывела бы игрока за пределы состава в «регулярке».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Curious Mike
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