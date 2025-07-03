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«Самара» подпишет форварда Глеба Шейко

Глеб Шейко продолжит карьеру в «Самаре».

Форвард (28 лет, 200 см) провел 2 сезона в МБА-МАИ после 6 лет в «Парме».

В предыдущем розыгрыше Лиги ВТБ Шейко набирал 2,4 очка и 0,7 подбора за 10,5 минуты в 26 матчах.

Форвард перейдет в «Самару», которая активно собирает состав после подтверждения выступления в высшем дивизионе российского чемпионата.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoМБА-МАИ
Глеб Шейко
logoЕдиная лига ВТБ
возможные переходы
logoСамара
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