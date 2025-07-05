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Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ

МБА-МАИ сохранит в своем составе Владислава Трушкина.

32-летний тяжелый форвард (201 см, 107 кг) проведет в столичной команде третий сезон.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин сыграл 46 матчей (30 матчей в стартовой пятерке), набирая в среднем 8,3 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26 минут на паркете.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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Владислав Трушкин
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