Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ

МБА-МАИ сохранит в своем составе Владислава Трушкина.

32-летний тяжелый форвард (201 см, 107 кг) проведет в столичной команде третий сезон.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин сыграл 46 матчей (30 матчей в стартовой пятерке), набирая в среднем 8,3 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26 минут на паркете.