Владислав Трушкин останется в МБА-МАИ
МБА-МАИ сохранит в своем составе Владислава Трушкина.
32-летний тяжелый форвард (201 см, 107 кг) проведет в столичной команде третий сезон.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин сыграл 46 матчей (30 матчей в стартовой пятерке), набирая в среднем 8,3 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26 минут на паркете.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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