Разыгрывающий Крис Джонс близок к переходу из «Валенсии» в «Хапоэль Тель-Авив»
«Хапоэль Тель-Авив» планирует подписать Криса Джонса.
32-летний американский разыгрывающий (188 см) провел последние 3 сезона в «Валенсии». На его счету 10,6 очка, 2,6 подбора и 4,5 передачи в прошедшем розыгрыше Еврокубка.
Оба клуба в следующем сезоне будут выступать в Евролиге. Для «Хапоэля» этот чемпионат станет дебютным.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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