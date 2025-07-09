Разыгрывающий Крис Джонс близок к переходу из «Валенсии» в «Хапоэль Тель-Авив»

«Хапоэль Тель-Авив» планирует подписать Криса Джонса.

32-летний американский разыгрывающий (188 см) провел последние 3 сезона в «Валенсии». На его счету 10,6 очка, 2,6 подбора и 4,5 передачи в прошедшем розыгрыше Еврокубка.

Оба клуба в следующем сезоне будут выступать в Евролиге . Для «Хапоэля » этот чемпионат станет дебютным.