Лианджело Болл развелся с женой через 2 недели после объявления о ее беременности

Лианджело Болл снова засветился в скандале.

Несколько месяцев назад один из братьев Болл, нашедший себя в рэп-музыке, бросил мать двух своих детей Никки Мударрис, чтобы «строить жизнь» с другой девушкой Рашидой Николь.

Новые отношения привели к браку, который продлился 3 месяца и распался через 2 недели после объявления о будущем ребенке.

Болл ссылается на «непреодолимые противоречия» с бывшей супругой и запросил в суде совместное опекунство над ребенком и регулярные визиты.

Недавно старший брат рэпера Лонзо Болл заявил, что строгость отца сделала их «лучше как людей и, конечно, как баскетболистов».