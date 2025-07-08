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Лонзо Болл о Лаваре: «Тяжело, когда твой отец так строг к тебе. Но в итоге это сделало нас лучше как людей и, конечно, как баскетболистов»

Старший из братьев Болл считает, что строгое воспитание обернулось плюсом.

«Лавар дал нам понять, что это необходимо, чтобы достичь желаемого. Мы знали, из каких побуждений это шло, он любил нас. Конечно, тяжело, когда твой отец так строг к тебе. Но в итоге я считаю, что это сделало нас лучше как людей и, конечно, как баскетболистов, так что я благодарен ему за это», – сказал Лонзо Болл.

Лавар Болл, отец Лонзо, Лианджело и Ламело, сам не смог попасть в профессиональный баскетбол, поэтому реализовал свои амбиции через детей, которых начал тренировать с 10 месяцев. Он был их тренером на полную ставку и делал все возможное для их спортивного успеха.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
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