Лонзо Болл: «Сейчас для «Кливленда» любой результат, кроме чемпионства, – провал»

Новобранец «Кэвс» обозначил цель команды на следующий сезон.

«Мы все должны быть сосредоточены на завоевании титула. Но все мы знаем, что путь до июня кажется долгим, когда начинаешь в сентябре-октябре, так что слишком далеко заглядывать нельзя. В прошлом сезоне «Кэвальерс» были первыми в Восточной конференции, так что все понимают, что любой результат, кроме чемпионства, – провал», – заявил Болл .

В прошлом сезоне «Кливленд » закончил регулярный чемпионат на 1-й строчке Востока с результатом 64-18.

Команда вылетела из плей-офф во втором раунде, уступив «Индиане» в пяти матчах (1-4).