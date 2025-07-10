Бывший игрок МБА-МАИ Даниил Касаткин задержан по делу о кибермошенничестве во Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин арестован во Франции по запросу США.

Как информирует AFP, 26-летнего игрока задержали в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он прилетел во Францию вместе с невестой.

21 июня Касаткина отправили под арест, 8 июля суд оставил это решение в силе.

Игроку грозит экстрадиция.

Касаткина подозревают в причастности к группировке хакеров, которая с 2020 по 2022 годы взломала системы около 900 компаний, включая два федеральных учреждения, и вымогала деньги за то, чтобы атаки прекратились. Размер ущерба не уточняется.

Американские власти утверждают, что Касаткин вел переговоры от имени хакерской группы.

Защита Касаткина опровергает обвинения.

«Он купил подержанный компьютер. Он сам в шоке. Он не умеет пользоваться компьютерами, он не может сам установить приложение. Он ничего не трогал: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени», – цитирует его адвоката Фредерика Бело AFP.

Адвокат также отметил, что тюремное заключение негативно сказывается на физической форме спортсмена, особенно на мышечной массе, а это может «серьезно навредить его карьере».

Касаткин заявил Parisien, что не чувствует себя в безопасности в тюрьме из-за конфликта между Россией и Украиной, а также сообщил, что его вес уже снизился с 95 до 89 кг.

Даниил Касаткин выступал за МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. 3 июля, уже после ареста во Франции, пресс-служба клуба объявила об уходе спортсмена, не уточняя причин.

До лиги ВТБ Касаткин выступал в NCAA и учился в Университете штата Пенсильвания.