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Игорь Кочарян о подписании Павла Савкова: «Для нас это уникальный прецедент – взять игрока из клуба Евролиги»

Игорь Кочарян прокомментировал подписание Павла Савкова.

«Мы рады приветствовать Павла Савкова в нашей команде. Хочу подчеркнуть, что Павел присоединяется к МБА на правах аренды из клуба Евролиги «Баскония». Для нас это уникальный прецедент – взять игрока из клуба Евролиги. Переговорный процесс оказался более длительным, чем мы ожидали, в связи с изменениями в менеджменте испанского клуба.

Тем не менее, мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество станет значительным подспорьем для дальнейшего развития Павла в карьере. Мы предоставим все необходимые условия, чтобы он мог прогрессировать и демонстрировать свой потенциал на самом высоком уровне. Приятно осознавать, что наши испанские коллеги, ознакомившись с системой МБА, доверили нам возможность работать с таким талантливым игроком», – сказал генеральный директор МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
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Павел Савков
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