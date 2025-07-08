Павел Савков проведет предстоящий сезон за МБА-МАИ

Павел Савков перешел в МБА-МАИ.

Форвард Павел Савков (23 года, 201 см) проведет предстоящий сезон в столичной МБА-МАИ на правах аренды.

Савков в 16 лет перебрался в Испанию и оказался в системе «Басконии». Форвард несколько раз отправлялся в аренду в испанские клубы, а в 2023 году уезжал в США в фарм-клуб «Нового Орлеана» в G-лиге «Бирмингем».

В минувшем сезоне Савков дебютировал в Евролиге за «Басконию», став первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятерке команды Евролиги не из России.

В 2021 году Савков дебютировал за сборную России в матчах квалификации на Евробаскет-2022.