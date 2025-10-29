4

Джейлен Браун об облысении: «10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это вина Бостона»

Джейлен Браун с юмором отнесся к неловкой ситуации.

Звездного защитника «Селтикс» уличили в попытке замаскировать облысение после появления черных пятен на форме соперника из-за контакта с его головой.

Браун ответил стримом со своим парикмахером, признавшись в «промашке».

«Виню Бостон. 10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это на вас», – отшутился защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун анонсировал стрим на фоне мемов о своей прическе
вчера, 21:21Фото
Новое супероружие «Бостона»: Джейлен Браун окрашивает соперников своей прической
вчера, 03:35
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
27 октября, 11:42Видео
Главные новости
У Ришона Холмса разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, центровой пропустит минимум месяц
5 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Обкатываем парней в разных ситуациях и поощряем самостоятельное мышление, нет смысла в микроменеджменте»
15 минут назад
Ник Калатес официально перешел в «Партизан»
35 минут назадФото
Ник Нерс: «Все еще разбираемся, но во всяком случае научились всегда выкладываться, кто бы ни был на площадке»
40 минут назад
Разыгрывающий «Мэверикс» Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа с травой
сегодня, 10:10
Зритель в форме Стива Керра времен «Чикаго» озадачил болельщиков на домашнем матче «Голден Стэйт»
сегодня, 09:45Видео
Технология Court iQ позволила отменить нарушение правила голтендинга в матче «Филадельфии» против «Вашингтона»
сегодня, 08:59Видео
Аналитик Кирк Голдсберри: «Должен подать сигнал тревоги по поводу Паоло Банкеро. Он напоминает мне Джоша Смита»
сегодня, 08:45
Дрэймонд Грин: «Если Вембаньяма сохранит этот темп, он может стать MVP, DPOY и «самым прогрессирующим»
сегодня, 08:29
Малик Бизли: «Репутация разрушена, и не представляю уровня угроз, если проведу еще хоть одну плохую игру в карьере»
сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 09:11
Еврокубок. «Бешикташ» сыграет с «Бурком», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 07:30
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
вчера, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
вчера, 13:52