Джейлен Браун об облысении: «10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это вина Бостона»
Джейлен Браун с юмором отнесся к неловкой ситуации.
Звездного защитника «Селтикс» уличили в попытке замаскировать облысение после появления черных пятен на форме соперника из-за контакта с его головой.
Браун ответил стримом со своим парикмахером, признавшись в «промашке».
«Виню Бостон. 10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это на вас», – отшутился защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
