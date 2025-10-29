Джейлен Браун об облысении: «10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это вина Бостона»

Джейлен Браун с юмором отнесся к неловкой ситуации.

Звездного защитника «Селтикс» уличили в попытке замаскировать облысение после появления черных пятен на форме соперника из-за контакта с его головой.

Браун ответил стримом со своим парикмахером, признавшись в «промашке».

«Виню Бостон. 10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это на вас», – отшутился защитник.