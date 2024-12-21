Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»
Док Риверс пожаловался на календарь после победы в Кубке НБА.
Во вторник «Милуоки» стал победителем второго в истории Кубка НБА. В пятницу «Бакс» уступили «Кавальерс» во встрече регулярного чемпионата со счетом 101:124.
«Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь.
У наших игроков не было достаточно времени на восстановление. Надеюсь, НБА подумает над этим вопросом в будущем», – заявил главный тренер «Милуоки».
Уже в субботу «Бакс» примут на домашней арене «Уизардс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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