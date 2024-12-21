Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»

Док Риверс пожаловался на календарь после победы в Кубке НБА.

Во вторник «Милуоки » стал победителем второго в истории Кубка НБА. В пятницу «Бакс» уступили «Кавальерс» во встрече регулярного чемпионата со счетом 101:124.

«Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь.

У наших игроков не было достаточно времени на восстановление. Надеюсь, НБА подумает над этим вопросом в будущем», – заявил главный тренер «Милуоки».

Уже в субботу «Бакс» примут на домашней арене «Уизардс».