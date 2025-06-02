Марк Тейтум о проекте НБА: «В нем будет место для команд из Восточной Европы: Сербии, Израиля, Турции и Греции»
Марк Тейтум прокомментировал европейскую лигу НБА.
«Встреча в Женеве с ФИБА и Евролигой была очень продуктивным и важным шагом. Мы будем продолжать обсуждение.
В нашей лиге будет место для команд из Восточной Европы. Мы заинтересованы в клубах из Сербии, Израиля, Турции и Греции.
2 места в соревновании могут определиться по итогам квалификации через Лигу чемпионов ФИБА. Остальные открытые позиции будут разыграны в отдельном турнире.
Два лучших участника могут быть приглашены в будущем в Кубок НБА», – рассказал заместитель комиссионера НБА.
Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ариса Баркаса
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