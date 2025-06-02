Марк Тейтум о проекте НБА: «В нем будет место для команд из Восточной Европы: Сербии, Израиля, Турции и Греции»

Марк Тейтум прокомментировал европейскую лигу НБА.

«Встреча в Женеве с ФИБА и Евролигой была очень продуктивным и важным шагом. Мы будем продолжать обсуждение.

В нашей лиге будет место для команд из Восточной Европы. Мы заинтересованы в клубах из Сербии, Израиля, Турции и Греции.

2 места в соревновании могут определиться по итогам квалификации через Лигу чемпионов ФИБА. Остальные открытые позиции будут разыграны в отдельном турнире.

Два лучших участника могут быть приглашены в будущем в Кубок НБА », – рассказал заместитель комиссионера НБА.