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После травмы Тайриза Халибертона в 5-й игре финала врачи говорили «Индиане», что разрыв ахилла «маловероятен»

Шанс на серьезную травму расценивался как небольшой.

Президент по баскетбольным операциям «Индианы» Кевин Притчард рассказал The Athletic, что после того, как Тайриз Халибертон получил растяжение правой икроножной мышцы в 5-й игре финала, команда и сам игрок провели «20 часов звонков и обсуждений» с врачами. Те заявили, что разрыв ахиллова сухожилия у Халибертона, если он продолжит играть, «маловероятен».

По ходу 5-го матча лидер «Пэйсерс» уходил в раздевалку из-за полученного повреждения, но вернулся в игру, закончив матч с 4 очками. В 6-й игре Халибертон набрал 14 очков и отдал 5 передач за 23 минуты, помог команде одержать победу. В 7-м матче он успел набрать 9 очков за первые семь минут, после чего получил разрыв ахилла.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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