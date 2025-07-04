«Восток – худший в истории. Снова». В НБА считают «Кливленд» фаворитом своей конференции
«Кавальерс» претендуют на выход в финал от Востока.
Травмы ключевых действующих лиц конференции – Джейсона Тейтума, Тайриза Халибертона, Дэмиана Лилларда – ослабили лидеров.
«Одна из истин, которую узнаешь за долгую работу в лиге, заключается в том, что успех очень хрупок, даже когда речь идет о лучших командах и лучших игроках, которые выглядят непобедимыми», – прокомментировал ситуацию генменеджер из Восточной конференции.
«Восток – худший в истории. Снова», – заявил ассистент из тренерского штаба другой команды.
ESPN провел опрос 8 скаутов и менеджеров по поводу фаворита на победу в конференции. Первое место почти единогласно занял «Кливленд», получивший 7 голосов. «Никс» назвал один специалист.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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