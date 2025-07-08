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Президент «Индианы»: «Если бы я знал, что Халибертон порвет ахилл, я бы пожертвовал седьмой игрой»

Кевин Притчард считает, что такая травма не стоит возможности выиграть титул.

«Как ты скажешь парню, что он не может играть в 7-м матче, если он сыграл в 6-м и ничего плохого не случилось? Он много раз говорил мне (и это показывает, какой он человек): «Я бы сделал это снова и снова». Но если вы спросите, разрешил бы я ему это? Нет. Если бы я знал, что он травмируется, я бы пожертвовал той игрой – потому что я действительно забочусь о нем и хочу, чтобы у него была великолепная карьера.

Тем не менее, я уверен: он вернется ещё сильнее, чем прежде», – сказал президент по баскетбольным операциям «Пэйсерс».

Тайриз Халибертон набрал 14 очков и отдал 5 передач за 23 минуты в 6-й игре, помог команде одержать победу. В 7-м матче он успел набрать 9 очков за первые семь минут, после чего произошел разрыв ахилла.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoТайриз Халибертон
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Кевин Притчард
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