Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года

Джини Басс останется управляющим «Лейкерс» на следующие пять лет.

«Лейкерс » недавно были проданы за колоссальную сумму в 10 миллиардов долларов владельцу «Доджерс» и миноритарному владельцу «Лейкерс» Марку Уолтеру, но еще долгое время клубом будет руководить давняя владелица Джини Басс.

Согласно источнику в команде, соглашение Басс с Уолтером и НБА предусматривает, что она будет оставаться управляющим команды как минимум в течение следующих пяти сезонов», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.