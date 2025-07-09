Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года
Джини Басс останется управляющим «Лейкерс» на следующие пять лет.
«Лейкерс» недавно были проданы за колоссальную сумму в 10 миллиардов долларов владельцу «Доджерс» и миноритарному владельцу «Лейкерс» Марку Уолтеру, но еще долгое время клубом будет руководить давняя владелица Джини Басс.
Согласно источнику в команде, соглашение Басс с Уолтером и НБА предусматривает, что она будет оставаться управляющим команды как минимум в течение следующих пяти сезонов», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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