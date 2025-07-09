2

Билеты на матч Летней лиги между «Лейкерс» и «Далласом» продаются по рекордной цене

Установлен рекорд по стоимости билетов на Летнюю лигу НБА.

По данным платформы перепродажи билетов TickPick, средняя цена билета на матч Летней лиги НБА в Лас-Вегасе между «Лейкерс» и «Мэверикс» составляет 201 доллар. Это самая высокая цена на билет за всю историю Летней лиги.

Билеты на места в партере стоят 650 долларов, места у площадки – 2 500 долларов.

Матч между «Далласом» и «Лейкерс», в котором первый номер драфта-2025 Купер Флэгг сразится с Бронни Джеймсом, состоится в четверг, в первый день Летней лиги в Лас-Вегасе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
Летняя лига НБА
logoБронни Джеймс
logoЛейкерс
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Влад Голдин: «По ощущениям я сыграл хорошо, многие моменты реализовал, получилось сыграть очень эффективно»
17сегодня, 10:15Видео
52 очка Далтона Кнехта и Дариуса Бэйзли на двоих принесли победу «Лейкерс» в матче со «Сперс»
7сегодня, 05:26Видео
Джуда Минтц набрал 26 очков за 29 минут в победном матче «Филадельфии» с «Мемфисом»
2сегодня, 05:17Видео
Летняя лига в Калифорнии. «Голден Стэйт» проиграл «Майами», Голдин набрал 10+5. 52 очка от Бэйзли и Кнехта на двоих помогли «Лейкерс» победить «Сан-Антонио»
18сегодня, 04:40
Главные новости
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/8 финала. Сербия выиграла у Латвии, Испания встречается с Грецией и другие матчи
227 минут назадLive
Джеймс Джонс покинет «Финикс» и станет новым исполнительным вице-президентом НБА
131 минуту назад
Джефф Тиг: «Кобе Брайант был не так хорош в защите»
5сегодня, 18:07
Женская НБА. «Индиана» играет с «Голден Стэйт», «Финикс» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 17:37Live
Джини Басс продолжит управлять «Лейкерс» до 2030 года
13сегодня, 17:00
Ожидается, что Йонас Валанчюнас останется в «Денвере», несмотря на предложение от «Панатинаикоса»
4сегодня, 16:42
Эй Джей Дибанца заключил контракт с Fanatics на 8-значную сумму
1сегодня, 16:14
Джим Джексон: «Настаивал ли Яннис на том, чтобы Лиллард остался? Или он просто позволил организации сделать то, что она должна сделать»
4сегодня, 15:36
«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта
2сегодня, 15:25
«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса
8сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ватутин о назначении Антона Юдина: «Хорошая новость для Единой лиги ВТБ, к матчам «Локомотива» добавится интереса»
7 минут назад
Родион Куруц подписал 3-летний контракт с «Басконией»
45 минут назад
«Филадельфия» уверена, что сохранит Квентина Граймса
сегодня, 18:15
«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Домиником Барлоу
сегодня, 17:55
Министр спорта Воронежской области о Владе Голдине: «Вдохновляющий пример для молодых спортсменов региона»
5сегодня, 17:41
Тайриз Халибертон посетил матч WNBA между «Индианой» и «Голден Стэйт»
3сегодня, 17:33Видео
Алперен Шенгюн «заблокировал» букет невесты на свадьбе брата
10сегодня, 17:25Видео
Тимофей Мозгов: «Думаю, Влад Голдин воспользуется своим шансом»
сегодня, 17:06
«Фенербахче» близок к подписанию Чимези Мету
сегодня, 15:46
«Црвена Звезда» рассталась с Джоном Брауном
сегодня, 15:12