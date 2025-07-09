Билеты на матч Летней лиги между «Лейкерс» и «Далласом» продаются по рекордной цене
Установлен рекорд по стоимости билетов на Летнюю лигу НБА.
По данным платформы перепродажи билетов TickPick, средняя цена билета на матч Летней лиги НБА в Лас-Вегасе между «Лейкерс» и «Мэверикс» составляет 201 доллар. Это самая высокая цена на билет за всю историю Летней лиги.
Билеты на места в партере стоят 650 долларов, места у площадки – 2 500 долларов.
Матч между «Далласом» и «Лейкерс», в котором первый номер драфта-2025 Купер Флэгг сразится с Бронни Джеймсом, состоится в четверг, в первый день Летней лиги в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
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