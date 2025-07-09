Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс» сейчас в лучшем состоянии»

Отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс» сейчас не в лучшем состоянии.

Об этом рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Я хочу быть осторожнее с тем, что говорю об отношениях Брона с руководством или организацией, но, честно говоря, я не думаю, что сейчас все в порядке.

Как вы знаете, официального объявления о том, что Леброн воспользовался опцией продления контракта на следующий сезон, не было. Обычно клуб делает объявление, особенно когда речь идет об игроке такого масштаба. Затем были его посты в социальных сетях и, конечно же, заявление, когда он воспользовался опцией. Так что, не думаю, что отношения сейчас в лучшем состоянии. Просто скажу это, а вы делайте выводы, какие хотите», – сказал Буха.