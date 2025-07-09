Деандре Эйтон: «Обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах»

Деандре Эйтон ответил на критику в свой адрес.

«Я готов на все ради команды. Моя цель – победа, и именно это тормозило меня в прошлом. Вы не видели финальную версию меня, потому что обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах.

Вот почему я здесь. Скоро мне исполнится 27. Пора мне снова задуматься о победах, пока все это не закончилось», – заявил центровой «Лейкерс».