Деандре Эйтон: «Обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах»
Деандре Эйтон ответил на критику в свой адрес.
«Я готов на все ради команды. Моя цель – победа, и именно это тормозило меня в прошлом. Вы не видели финальную версию меня, потому что обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах.
Вот почему я здесь. Скоро мне исполнится 27. Пора мне снова задуматься о победах, пока все это не закончилось», – заявил центровой «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN LA
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