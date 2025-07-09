«Лейкерс» рассчитывают на снижение требований «Хит» по обмену Эндрю Уиггинса после получения Нормана Пауэлла
«Лейкерс» хотят возобновить обсуждение сделки по Эндрю Уиггинсу.
Первый раунд переговоров закончился тем, что «Майами» затребовали драфт-пик первого раунда и форвардов Далтона Кнехта и Руи Хатимуру.
Клуб из Лос-Анджелеса свернул обсуждение и сосредоточился на приобретении Джейка Ларэвиа.
Инсайдер Энтони Ирвин сообщает, что «Лейкерс» планируют вернуться к вопросу с Уиггинсом после обмена Нормана Пауэлла в «Хит» из «Клипперс», считая, что этот переход может поспособствовать снижению их требований.
У Уиггинса остаются 2 года по контракту с опцией игрока на последний. Форвард заработает 28 и 30 миллионов за эти сезоны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru
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