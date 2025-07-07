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Литовский представитель Йонаса Валанчюнаса убедил «Панатинаикос», что уход игрока из НБА уже согласован с «Денвером»

«Панатинаикос» действовал в рамках неточной информации.

В процессе переговоров по подписанию центрового литовский представитель игрока сообщил, что предполагаемый уход из «Денвера» уже согласован с клубом.

«Панатинаикос» пригласил Валанчюнаса на медосмотр и закрепление договоренностей в Афины, ориентируясь на эту информацию. Клуб был «ошарашен», когда оказалось, что Джош Кронке не имел представления о происходящем, и фронт-офис «Наггетс» жестко отреагировал на идущие без их ведома процессы.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SDNA
logoTurkish Airlines EuroLeague
возможные переходы
logoПанатинаикос
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logoЙонас Валанчюнас
logoчемпионат Греции
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Джош Кронке
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