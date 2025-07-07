Литовский представитель Йонаса Валанчюнаса убедил «Панатинаикос», что уход игрока из НБА уже согласован с «Денвером»

«Панатинаикос» действовал в рамках неточной информации.

В процессе переговоров по подписанию центрового литовский представитель игрока сообщил, что предполагаемый уход из «Денвера » уже согласован с клубом.

«Панатинаикос » пригласил Валанчюнаса на медосмотр и закрепление договоренностей в Афины, ориентируясь на эту информацию. Клуб был «ошарашен», когда оказалось, что Джош Кронке не имел представления о происходящем, и фронт-офис «Наггетс» жестко отреагировал на идущие без их ведома процессы.