Литовский представитель Йонаса Валанчюнаса убедил «Панатинаикос», что уход игрока из НБА уже согласован с «Денвером»
«Панатинаикос» действовал в рамках неточной информации.
В процессе переговоров по подписанию центрового литовский представитель игрока сообщил, что предполагаемый уход из «Денвера» уже согласован с клубом.
«Панатинаикос» пригласил Валанчюнаса на медосмотр и закрепление договоренностей в Афины, ориентируясь на эту информацию. Клуб был «ошарашен», когда оказалось, что Джош Кронке не имел представления о происходящем, и фронт-офис «Наггетс» жестко отреагировал на идущие без их ведома процессы.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SDNA
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