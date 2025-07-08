Брайан Уиндхорст: «Мистер Йокич очень доволен действиями «Наггетс»

Лидер «Денвера» рад новостям о последних сделках команды.

«Мне сообщили – а сам мистер Йокич , по крайней мере публично, на английском, об этом не высказывался, насколько я видел – но мне передали через вторые руки, что Йокич очень доволен действиями «Наггетс», – заявил Уиндхорст.

Ранее сообщалось, что «Денвер » в результате нескольких сделок пополнит свой состав Кэмом Джонсоном (переход из «Бруклина» в обмен на Майкла Портера), Брюсом Брауном и Тимом Хардуэем-младшим (свободые агенты).

«Наггетс» также намерены провести обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса , требуя от литовца соблюдения контракта, несмотря на его переговоры с «Панатинаикосом».