Брайан Уиндхорст: «Мистер Йокич очень доволен действиями «Наггетс»
Лидер «Денвера» рад новостям о последних сделках команды.
«Мне сообщили – а сам мистер Йокич, по крайней мере публично, на английском, об этом не высказывался, насколько я видел – но мне передали через вторые руки, что Йокич очень доволен действиями «Наггетс», – заявил Уиндхорст.
Ранее сообщалось, что «Денвер» в результате нескольких сделок пополнит свой состав Кэмом Джонсоном (переход из «Бруклина» в обмен на Майкла Портера), Брюсом Брауном и Тимом Хардуэем-младшим (свободые агенты).
«Наггетс» также намерены провести обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса, требуя от литовца соблюдения контракта, несмотря на его переговоры с «Панатинаикосом».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Hoop Collective
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