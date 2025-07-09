Джим Джексон: «Настаивал ли Яннис на том, чтобы Лиллард остался? Или он просто позволил организации сделать то, что она должна сделать»

Яннис Адетокумбо мог незаметно повлиять на решение «Бакс» отчислить Лилларда.

Такое мнение бывший игрок НБА Джим Джексон высказал в подкасте Пола Джорджа.

«Руководство клуба приходит к вам и спрашивает: «Что ты думаешь о тренере? Что нам делать? Может, уволить его?» А ваш звездный игрок отвечает: «Сделайте то, что должны сделать как организация». Он не говорит: «Нет, вы должны его уволить». Но он и не говорит: «Да, я его поддерживаю».

Настаивал ли Яннис на том, чтобы Лиллард остался? Или он просто позволил организации сделать то, что она должна сделать, когда они задали ему вопрос? Нельзя занимать промежуточную позицию», – сказал Джексон.