Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»

Джон Хенсон рассказал, как Адетокумбо помешал обмену Миддлтона на Батлера.

«Я точно знаю, что, когда Яннис был моложе, ему звонили по поводу обменов, и он отвечал: «Я не хочу слушать, делайте свою работу».

В частности давным-давно обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера . Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем». Это единственный раз, когда он вмешался и что-то сказал. Если что-то не так, он скажет об этом, но обычно он не вмешивается», – рассказал бывший игрок «Милуоки ».