  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»
8

Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»

Джон Хенсон рассказал, как Адетокумбо помешал обмену Миддлтона на Батлера.

«Я точно знаю, что, когда Яннис был моложе, ему звонили по поводу обменов, и он отвечал: «Я не хочу слушать, делайте свою работу».

В частности давным-давно обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем». Это единственный раз, когда он вмешался и что-то сказал. Если что-то не так, он скажет об этом, но обычно он не вмешивается», – рассказал бывший игрок «Милуоки».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1977 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoДжон Хенсон
logoМилуоки
logoДжимми Батлер
logoКрис Миддлтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «В конце межсезонья Яннис Адетокумбо спросит себя: «Могу ли я выиграть второй чемпионский титул с этой командой?»
5сегодня, 14:55
«Милуоки» пошел на отчаянные меры для сохранения Янниса: отчислил Лилларда и подписал Тернера
30сегодня, 12:20
Брайан Уиндхорст: «Бакс» берут спортивную машину в кредит, чтобы закадрить девушку. Яннис Адетокумбо этого стоит»
36сегодня, 11:59
Яннис Адетокумбо недоволен решением «Бакс» отчислить Дэмиана Лилларда
51вчера, 15:54
Главные новости
Данте Экзам подпишет новый однолетний контракт с «Далласом»
5 минут назад
Серхио Родригес стал спортивным директором «Реала»
1сегодня, 19:24
НБА скорректировала результат Грегга Поповича, записав 77 побед Митчу Джонсону
7сегодня, 19:14
Спенсер Динуидди подпишет однолетний контракт с «Шарлотт»
10сегодня, 18:33
Леброн Джеймс сфотографировался в кепке с надписью «Добро пожаловать домой»
28сегодня, 18:22Фото
Представители «Нью-Йорка» встречались с Беном Симмонсом
21сегодня, 17:35
Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»
31сегодня, 17:09
Джарен Джексон перенес операцию и пропустит как минимум три месяца
6сегодня, 16:49
Егор Демин о 8‑м игровом номере: «Это номер, под которым меня выбрали на драфте»
10сегодня, 16:29
Влатко Чанчар ведет переговоры с «Миланом»
1сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Серж Ибака покинул «Реал» после одного сезона
226 минут назад
Владимир Дячок: «Не хотелось бы, чтобы у Ксении Козловой возникли проблемы с трудоустройством во Франции»
36 минут назад
Шакил Маккиссик продлил контракт с «Олимпиакосом» на один год
1сегодня, 17:59
«Анадолу Эфес» расстался с Дереком Уиллисом
сегодня, 17:53
Фабьен Козюр покинул «Милан»
сегодня, 16:42
Филипп Гафуров проиграл суд и должен выплатить своим бывшим агентам больше 1 миллиона рублей
3сегодня, 15:04
Джонатан Куминга может подписать краткосрочный контракт с «Голден Стэйт»
11сегодня, 14:45
«Кливленд» подписал 4-летний контракт с Тайризом Проктором
4сегодня, 14:24
Трентин Флауэрс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:40
Серджо Скариоло подтвердил уход из сборной Испании после Евробаскета-2025
сегодня, 12:31