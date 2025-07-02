Джон Хенсон: «Обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем»
Джон Хенсон рассказал, как Адетокумбо помешал обмену Миддлтона на Батлера.
«Я точно знаю, что, когда Яннис был моложе, ему звонили по поводу обменов, и он отвечал: «Я не хочу слушать, делайте свою работу».
В частности давным-давно обсуждался обмен Криса Миддлтона на Джимми Батлера. Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем». Это единственный раз, когда он вмешался и что-то сказал. Если что-то не так, он скажет об этом, но обычно он не вмешивается», – рассказал бывший игрок «Милуоки».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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