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«Не хочу играть против Янниса, но выбора у меня не будет». Новички НБА назвали сложнейших соперников

Первогодки озвучили имена оппонентов, которых они опасаются больше всего.

Журналисты The Athletic задали новичкам вопрос: кто из игроков станет для вас сложнейшим матчапом?

Седрик Кауард (11-й пик, «Мемфис»): «Йокич. Или Йокич, или Шэй».

Купер Флэгг (1-й, «Даллас»): «Тандер» в целом. Они молоды, у них много сильных игроков. Их будет тяжело обыграть».

Джеремайя Фирс (7-й, «Новый Орлеан»): «Энтони Эдвардс, Карри, Кайри и Леброн».

Дилан Харпер (2-й, «Сан-Антонио»): «Кайри. Быстрый. Легко меняет направление. Знает, как выйти на свои точки».

Коллин Мюррэй-Бойлз (9-й, «Торонто»): «Яннис. Не хочу играть против Янниса, но выбора у меня не будет».

Кон Книппел (4-й, «Шарлотт»): «Если придется защищаться против Янниса после смены… будет тяжело».

Уолтер Клэйтон (18-й, «Юта»): «Дрю Холидэй. Отличный защитник, видно, что смотрит много записей. Яннис? Конечно. Но это не мой матчап, так что все тип-топ».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4441 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница The Athletic в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoКоллин Мюррэй-Бойлс
logoДилан Харпер
logoКупер Флэгг
logoСедрик Кауард
logoСтефен Карри
logoДжеремайя Фирс
logoДрю Холидэй
logoНикола Йокич
logoЛеброн Джеймс
logoКайри Ирвинг
logoУолтер Клэйтон
logoКон Книппел
logoЭнтони Эдвардс
logoШэй Гилджес-Александер
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