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Рамона Шелберн: «Яннис примет решение о своем будущем в августе или сентябре»

Обозреватель ESPN считает, что ситуация с греком не прояснится до конца лета.

«У меня такое ощущение, основанное на разговорах в лиге, что никакого решения со стороны Янниса не будет принято до августа или сентября. Крупные сделки, будь то его уход или продление, не произойдут до конца лета», – заявила Шелберн.

В попытке убедить своего лидера остаться в команде «Бакс» отчислили Дэмиана Лилларда, который пропустит следующий сезон из-за разрыва ахилла, и подписали бывшего игрока «Индианы» Майлза Тернера. 

В контракте грека с «Милуоки» осталось еще 3 сезона, за следующий Адетокумбо заработает 54,1 миллиона долларов.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3725 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
Рамона Шелберн
logoМилуоки
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