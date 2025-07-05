Рамона Шелберн: «Яннис примет решение о своем будущем в августе или сентябре»

Обозреватель ESPN считает, что ситуация с греком не прояснится до конца лета.

«У меня такое ощущение, основанное на разговорах в лиге, что никакого решения со стороны Янниса не будет принято до августа или сентября. Крупные сделки, будь то его уход или продление, не произойдут до конца лета», – заявила Шелберн.

В попытке убедить своего лидера остаться в команде «Бакс» отчислили Дэмиана Лилларда, который пропустит следующий сезон из-за разрыва ахилла, и подписали бывшего игрока «Индианы» Майлза Тернера.

В контракте грека с «Милуоки » осталось еще 3 сезона, за следующий Адетокумбо заработает 54,1 миллиона долларов.