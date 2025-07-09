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«Милуоки» может подписать Расселла Уэстбрука

«Бакс» присоединились к претендентам на Расселла Уэстбрука.

«В последние дни неожиданно появилась еще одна команда, которая может претендовать на Уэстбрука: «Милуоки Бакс».

Ожидается, что «Бакс» используют одно из последних мест в составе, чтобы усилить заднюю линию после возвращения в команду Кевина Портера и Райана Роллинса с рынка свободных агентов. Учитывая атлетичность и скорость Уэстбрука, он был бы идеальным партнером для Янниса Адетокумбо в команде «Бакс», которая любит убегать в быстрые отрывы», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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