Фото
3

Расселл Уэстбрук поучаствовал в парижской неделе моды в качестве модели

MVP-2017 наслаждается не только баскетболом.

Расселл Уэстбрук удивил публику, когда вышел на подиум и открыл показ весенне-летней коллекции 2026 года дизайнера Фэн Чэнь Ван на неделе моды в Париже. 

Уэстбрук является давним другом китайского модельера мужской одежды.

«Какой потрясающий день! Мы отметили 10 лет нашей дружбы на показе в Париже. Мы так счастливы, что разделили этот момент вместе. Это только начало…» – написала Фэн Чэнь Ван в соцсетях.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?4018 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети бренда Feng Chen Wang
logoРасселл Уэстбрук
светская хроника
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сакраменто» может подписать Расселла Уэстбрука или Малкольма Брогдона
сегодня, 11:00
Расселл Уэстбрук и Тайус Джонс станут целями «Сакраменто» в случае неудачи с Деннисом Шредером
826 июня, 08:34
Цепь обменов превратила «Оклахому»-2012 в «Оклахому»-2025. Меньше всего принес Дюрэнт
3923 июня, 02:50
Главные новости
Билл Симмонс об обмене Коллина Секстона: «Это абсолютно бессмысленная сделка для «Юты»
12сегодня, 11:33
Егор Демин: «Я буду надежным снайпером»
15сегодня, 09:43
Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам в тренажерном зале
7сегодня, 09:42Видео
Брайан Уиндхорст: «Не понимаю, чего вообще хочет Леброн»
27сегодня, 09:12
Джован Буха: «Леброн может оказаться в «Далласе»
31сегодня, 09:00
«Атланта» считается фаворитом на подписание Никила Александер-Уокера
4сегодня, 08:38
«Зенит» подписал Владислава Емченко
3сегодня, 08:20
Сэм Эмик: «Клубы гадают, не собирается ли Леброн просить обмен»
14сегодня, 08:01
«Детройт» заинтересован в Данкане Робинсоне
5сегодня, 07:44
Эйс Бэйли о приезде в «Юту»: «Мне повезло оказаться в такой ситуации. Немногим дается шанс быть на моем месте»
20сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой сборной Камеруна U19 сделал данк в свое кольцо под конец матча на чемпионате мира
117 минут назадВидео
Евгений Бабурин проведет 10-й сезон в «Пари НН»
42 минуты назад
Шеми Оджелей заключил соглашение с «Црвеной Звездой»
сегодня, 11:20
«Сакраменто» может подписать Расселла Уэстбрука или Малкольма Брогдона
сегодня, 11:00
ЦСКА перевел Даниила Ключенкова из ЦСКА-2 в основной состав
сегодня, 10:35
Скотти Уилбекин официально заключил новый контракт с «Фенербахче»
сегодня, 10:21
Торнике Шенгелия официально покинул «Виртус»
сегодня, 09:57
Кевин Гарнетт: «Сегодняшние игроки НБА играют в быстром темпе, но я не уверен, что они в идеальной физической форме»
2сегодня, 09:33
«Нью-Йорк» отклонит опцию в контракте Пи Джея Такера, сохранит Ариэля Хукпорти
2сегодня, 09:02
Майк Воркунов: «Контракт с Джабари Смитом хорошо выглядит для «Рокетс» в долгосрочной перспективе»
сегодня, 08:52