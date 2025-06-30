Расселл Уэстбрук поучаствовал в парижской неделе моды в качестве модели

MVP-2017 наслаждается не только баскетболом.

Расселл Уэстбрук удивил публику, когда вышел на подиум и открыл показ весенне-летней коллекции 2026 года дизайнера Фэн Чэнь Ван на неделе моды в Париже.

Уэстбрук является давним другом китайского модельера мужской одежды.

«Какой потрясающий день! Мы отметили 10 лет нашей дружбы на показе в Париже. Мы так счастливы, что разделили этот момент вместе. Это только начало…» – написала Фэн Чэнь Ван в соцсетях.