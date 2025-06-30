«Никс» интересуются Расселлом Уэстбруком
«Нью-Йорк» может стать новой командой Расселла Уэстбрука.
Разыгрывающий вышел на рынок свободных агентов, отказавшись от второго года в контракте с «Денвером».
36-летний защитник набирал 13,3 очка, 4,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата в регулярном сезоне, попадая 44,9% бросков с игры, 32,3% трехочковых и 66,1% штрафных.
«Никс» ищут возможность увеличить глубину состава в задней линии. Клуб считает, что способен окружить разыгрывающего баскетболистами с броском, которые помогут скрыть его слабые стороны.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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