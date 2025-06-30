«Никс» интересуются Расселлом Уэстбруком

«Нью-Йорк» может стать новой командой Расселла Уэстбрука.

Разыгрывающий вышел на рынок свободных агентов, отказавшись от второго года в контракте с «Денвером ».

36-летний защитник набирал 13,3 очка, 4,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата в регулярном сезоне, попадая 44,9% бросков с игры, 32,3% трехочковых и 66,1% штрафных.

«Никс» ищут возможность увеличить глубину состава в задней линии. Клуб считает, что способен окружить разыгрывающего баскетболистами с броском, которые помогут скрыть его слабые стороны.