«Валенсия» подписала Омари Мура, американский защитник отказался от двусторонних контрактов в НБА и дальнейшего участия в Летней лиге
Омари Мур попробует себя в Евролиге.
Американский защитник (24 года, 198 см) провел 4 сезона в NCAA и не был выбран на драфте-2023. В прошлом году Мур перебрался в Европу и присоединился к «Дарушафаке». На его счету 15,7 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в матчах турецкого чемпионата.
О подписании игрока сообщила «Валенсия», которая возвращается в Евролигу после годового пропуска.
По сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, Мур отказался от двусторонних контрактов в НБА и дальнейшего участия в Летней лиге в составе «Сперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Валенсии»
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