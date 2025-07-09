«Валенсия» подписала Омари Мура, американский защитник отказался от двусторонних контрактов в НБА и дальнейшего участия в Летней лиге

Омари Мур попробует себя в Евролиге.

Американский защитник (24 года, 198 см) провел 4 сезона в NCAA и не был выбран на драфте-2023. В прошлом году Мур перебрался в Европу и присоединился к «Дарушафаке». На его счету 15,7 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в матчах турецкого чемпионата.

О подписании игрока сообщила «Валенсия», которая возвращается в Евролигу после годового пропуска.

По сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, Мур отказался от двусторонних контрактов в НБА и дальнейшего участия в Летней лиге в составе «Сперс».