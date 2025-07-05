«Баскония» рассталась с Усманом Ндиайе и Огненом Ярамазом

Два баскетболиста покинули испанский клуб.

«Баскония » объявила о расставании с защитником Огненом Ярамазом (29 лет, 193 см) и центровым Усманом Ндиайе (21 год, 210 см).

Ярамаз перешел в команду прошлым летом из «Партизана». Он принял участие в 22 матчах Евролиги прошлого сезона со средними показателями 2 очка и 1,6 передачи.

Ндиайе начал сезон в «Басконии», но затем был отдан в аренду в «Гранаду». За 12 матчей Евролиги он набирал в среднем 2,6 очка и 2,6 подбора.