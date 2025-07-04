Центровой Янкуба Сима присоединился к «Валенсии»
«Валенсия» объявила о подписании центрового.
28-летний Янкуба Сима (209 см), представляющий Испанию, перейдет в новый клуб из «Уникахи». Сима провел в команде из Малаги 3 сезона, став двукратным победителем Лиги чемпионов и выиграв Межконтинентальный кубок.
Сима набирал 5 очков и 4,1 подбора за 14,3 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.
В следующем сезоне с «Валенсией» ему предстоит дебют в Евролиге.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Валенсии»
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